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Во Флориде во время учений разбился пожарный вертолет

Алена Миронова
07:17 26.05.2021
Один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета во Флориде.
Во Флориде во время учений разбился пожарный вертолет
© Фото: Leesburg Fire Rescue
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Во Флориде во время учений разбился пожарный вертолет. В результате происшествия погиб один человек.

Крушение произошло во вторник, 25 мая, недалеко от аэропорта города Лисберг. На борту находились четыре человека. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление федерального управления гражданской авиации.

В настоящий момент продолжаются поиски еще трех человек, которые находились в вертолете. Начато расследование причин произошедшего.

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