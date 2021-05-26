Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление

Луна станет самой большой за весь год уже сегодня, 26 мая. Россияне впервые за 12 лет увидят редкое астрономическое явление - суперлуние вместе с лунным затмением и полнолунием.

Естественный спутник Земли приблизится к планете на максимально близкое расстояние - 362 тысячи километров. Из-за этого небесный диск будет выглядеть больше обычного.

Наблюдать суперлуние смогут по всему миру, однако одними из первых запечатлеть это явление уже смогли жители Греции - светящийся шар поднялся над развалами акрополя Акрокоринфа.