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Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление

Алена Миронова
06:55 26.05.2021
В среду, 26 мая, россияне смогут увидеть суперлуние вместе с лунным затмением и полнолунием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Луна станет самой большой за весь год уже сегодня, 26 мая. Россияне впервые за 12 лет увидят редкое астрономическое явление - суперлуние вместе с лунным затмением и полнолунием.

Естественный спутник Земли приблизится к планете на максимально близкое расстояние - 362 тысячи километров. Из-за этого небесный диск будет выглядеть больше обычного.

Наблюдать суперлуние смогут по всему миру, однако одними из первых запечатлеть это явление уже смогли жители Греции - светящийся шар поднялся над развалами акрополя Акрокоринфа.

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