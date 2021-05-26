В Багдаде более 10 человек ранены после попытки полиции разогнать демонстрантов

Один человек погиб, более десяти получили ранения - так закончилась попытка иракской полиции вытеснить демонстрантов с площади Тахрир в Багдаде.

Накануне в столицу съехались тысячи людей из разных провинций Ирака. Огромной колонной они прошли по центральным улицам и площадям города. Сторонники оппозиции требовали найти убийц гражданских активистов.

По данным правозащитников, за последние полтора года в стране были похищены и убиты десятки людей, критиковавших власть за коррупцию. Силовики пытались преградить путь толпе. Тогда в них полетели камни. Протестующие начали поджигать автомобили. Полиции пришлось применить резиновые пули.