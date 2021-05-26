Наравне с мужчинами: женский экипаж РХБ разведки вступил в борьбу в конкурсе «Безопасная среда»

Единственный в России женский экипаж РХБ разведки принимает участие во всеармейском конкурсе АрМИ «Безопасная среда». Девушки – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты выступают на полигоне Песочное в Ярославской области на равных условиях с мужчинами: в противогазах и средствах защиты.

На машинах химической разведки РХМ-4 женский экипаж продемонстрировал мастер-класс по экстремальному вождению бронетехники, а также в полном составе преодолел огненно-штурмовую полосу. На первом этапе «Индивидуальная гонка» девушки показали третий результат и сохранили шансы на победу. В соревнованиях принимают участие 12 команд, которые состязаются за право представить Россию в Китае.

Участницы конкурса продемонстрируют свое мастерство на трех этапах - индивидуальной гонке, огневой подготовке и эстафете - каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты не только преодолеют на бронетехнике все препятствия конкурсной трассы, но и пройдут огненно-штурмовую полосу, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, проведут дистанционную химическую разведку, специальную обработку техники.

Организаторы подготовили колейный мост, минно-взрывные заграждения, брод, канатную переправу. В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.