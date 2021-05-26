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«Волжские казаки» с поезда акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» устроили флешмоб в Новокузнецке

Алексей Курильченко
05:43 26.05.2021
Артисты с агитационного поезда акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» устроили флешмоб для жителей Кузбасса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Артисты творческого ансамбля песни и танца «Волжские казаки», которые приняли участие в агитационно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», устроили для жителей Кузбасса зажигательный флешмоб. Тематический поезд прибыл на железнодорожную станцию Новокузнецка Кемеровской области.

На перроне железнодорожного вокзала состоялась торжественная встреча эшелона. Железнодорожный состав встречали военный комиссар Кемеровской области полковник Олег Васюков, представители администрации Кемеровской области и города Новокузнецка, ветераны, представители патриотических общественных организаций и кадеты. По традиции на митинге перед жителями и гостями Кузбасса выступили начальник эшелона гвардии полковник Павел Олексюк, участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Нефедов и юнармейцы.

Передвижная выставка была представлена уникальными экспонатами. Посетители смогли ознакомится с экспозициями, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил РФ, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. Особую заинтересованность у жители Кузбасса вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также были развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту и приемная Центрального военного округа, в которых можно было узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться. Всего тематический поезд в Новокузнецке посетило более 12 тысяч человек.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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