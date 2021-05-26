Летчики Балтфлота провели учебный перехват цели над Калининградской областью

Звено многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов провело учебный воздушный бой и выполнило перехват заданной воздушной цели над Калининградской областью.

Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы. Кроме того военнослужащие провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

С начала учебного года пилоты морской авиации совершили несколько десятков вылетов для обеспечения сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств в зоне ответственности Балтийского флота. Более 20 летчиков авиационной части повысили классную квалификацию, выполнив квалификационные полеты в различных гидрометеорологических условиях.