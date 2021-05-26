В Бразилии нашли новую разновидность коронавируса

В Бразилии выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который быстрыми темпами распространяется по территории страны. Соответствующее открытие, о котором сообщил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора, сделали ученые из университета Сан Паулу.

В настоящий момент еще не удалось установить, является ли обнаруженная мутация SARS-CoV-2 более заразной или опасной. Вариант P4, вероятнее всего, имеет общее происхождение другими бразильскими штаммами Р1 и Р2, зарегистрированными ранее.

Новая вариация коронавируса распространилась уже на девять муниципалитетов Сан-Паулу. Араужо Жуниора указал, что признание нового штамма COVID-19 крайне важно на сегодня, так как заболевание расходится по стране с тревожной скоростью. Об этом сообщает Globo.