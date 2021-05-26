Сотня километров в седле: военные наездники преодолели двухдневный переход в ходе «Конного марафона»

Участники всеармейского конкурса «Конный марафон», проходящего на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, завершили преодоление маршрута протяженностью более 100 километров. Преодоление трассы заняло у участников два дня.

На маршруте военнослужащие выполнили ряд специальных задач: преодоление водной преграды и минных заграждений, организация ночлега, перевозка оружия и боеприпасов. Также военные наездники выполнили задачу «Водопой», в рамках которой на время двумя ведрами наполнили водой 160 литровую емкость.

Команду занявшую лидирующую позицию судьи конкурса определят после подсчета штрафных баллов и общего времени прохождения маршрута.

Всеармейские соревнования «Конный марафон» стартовали 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений будут соревноваться за победу и право на участие в Международных играх (АрМИ-2021), которые состоятся в августе.