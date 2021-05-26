В Польше премьера страны обвинили в уголовном преступлении

В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьера страны Матеуша Моравецкого. С таким заявлением выступил Председатель Главной контрольной палаты Мариан Банась. Он также обвинил в совершении противоправных действий министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского и министра государственных активов Яцека Сасина.

Банась указал, что премьер-министр, не имея на то реальных прав, решил сделать последнее президентское голосование почтовым. В связи с этим изначальное запланированное на 10 мая 2020 мероприятие было перенесено, а на обеспечение новой процедуры выборов понадобились крупные вложения. Об этом пишет Wyborcza.