На планирующей конференции ЮВО уточнили сроки проведения российско-индийского учения «Индра-2021»

В Волгограде состоялась вторая заключительная планирующая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Индия по организации планирования и подготовки международного российско-индийского тактического учения «Индра-2021».

Совместное российско-индийское военное учение «Индра-2021» состоится в период с 1 по 15 августа текущего года на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области. Члены делегаций двух стран утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств, порядок пересечения государственной границы, организацию материально-технического обеспечения.

В учении планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО. Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.