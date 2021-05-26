В Раде заявили, что Зеленский готовится к партизанской войне

Принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому последние законодательные инициативы могут служить подготовке населения к партизанской войне. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Он указал, что нововведения являются точным подобием программы фронта национального освобождения Сальвадора. Если это так, всех граждан начнут готовить к партизанским военным действиям. Подобные действия проводятся в том числе на оккупированных пространствах.

Рабинович посчитал, что глава государства по факту планирует организовать систему территориальных батальонов, которыми будет руководить он сам и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин готов обсудить на встрече с украинским коллегой Крым. Песков подчеркнул, что восприниматься будут вопросы, связанные с приграничным сотрудничеством.