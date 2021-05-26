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Военную и специальную технику армейского корпуса Балтфлота подготовили к летнему периоду

Анна Берестовая
02:48 26.05.2021
Технику армейского корпуса Балтийского флота РФ перевели на летний режим эксплуатации.
Военную и специальную технику армейского корпуса Балтфлота подготовили к летнему периоду
© Фото: Минобороны РФ
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В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершен перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации. Регламентные работы на военной технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

В общей сложности практически на каждой единице техники предстояло выполнить более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости. При этом было использовано более 7 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 тонн пластичных смазок. На каждой единице ВВСТ выполнено до 50 технологических операций.

Всего силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду подготовлено около 2000 единиц ВВСТ, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М» и другие. К работам на ВВСТ привлекались также и специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей были проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур. Кроме того, специализированую военную технику подготовили к преодолению водных преград.

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