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В Петергофе торжественно открылась выставка «Аристократы морей»

Алексей Курильченко
23:42 26.05.2021
Фотовыставка «Аристократы морей» открылась в институте ВМПИ в Санкт-Петербурге.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Военно-морском политехническом институте в Петергофе состоялась церемония открытия фотовыставки «Аристократы морей». Свое творчество представили учредители Фонда «Морское фотографическое собрание» - фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита Руис. Открытие состоялось по инициативе Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

Выставку под звуки военного оркестра открыл начальник института капитан 1-го ранга Андрей Клименко.

© Минобороны РФ

«Символично, что выставка открыта в год 325-летия Российского флота и 320-летия российского военно-морского образования и посвящена русским морякам, открывшим под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева шестой континент – Антарктиду. Корабли для этой экспедиции были построены корабельными архитекторами – выпускниками Училища корабельной архитектуры - в настоящее время - Военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге», - отметил Клименко.

Художник-дизайнер проекта «Аристократы морей» Росита Руис особо подчеркнула важность популяризации России, как Морской Державы, как государства, которое бережно относится к морским традициям, к истории своего парусного флота, с которого 325 лет назад начинался Российский регулярный флот.

«Благодарим руководство института за возможность представить свое творчество в Военно-морском политехническом институте. Хотим пожелать военным с честью и достоинством служить Отечеству, приумножать лучшие традиции Российского флота - гордости и славы нашей страны, надежно стоять на страже интересов России», - сказал президент Фонда «Морское фотографическое собрание» Александр Алякринский.

Выставка «Аристократы морей», в составе которой более 140 картин, экспонировалась в городах Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Сочи, Ялта, Гурзуф, Берлин, Прага, Барселона, Таррагона, Сеговия, Гранада, Лиссабон, Вена, Кронштадт, Ушуайя. Фотокартины авторов находятся в музейных фондах, либо представлены в действующих экспозициях по всему миру.

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