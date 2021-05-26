В Петергофе торжественно открылась выставка «Аристократы морей»

«Символично, что выставка открыта в год 325-летия Российского флота и 320-летия российского военно-морского образования и посвящена русским морякам, открывшим под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева шестой континент – Антарктиду. Корабли для этой экспедиции были построены корабельными архитекторами – выпускниками Училища корабельной архитектуры - в настоящее время - Военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге», - отметил Клименко.

© Минобороны РФ

Художник-дизайнер проекта «Аристократы морей» Росита Руис особо подчеркнула важность популяризации России, как Морской Державы, как государства, которое бережно относится к морским традициям, к истории своего парусного флота, с которого 325 лет назад начинался Российский регулярный флот.

«Благодарим руководство института за возможность представить свое творчество в Военно-морском политехническом институте. Хотим пожелать военным с честью и достоинством служить Отечеству, приумножать лучшие традиции Российского флота - гордости и славы нашей страны, надежно стоять на страже интересов России», - сказал президент Фонда «Морское фотографическое собрание» Александр Алякринский.

Выставка «Аристократы морей», в составе которой более 140 картин, экспонировалась в городах Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Сочи, Ялта, Гурзуф, Берлин, Прага, Барселона, Таррагона, Сеговия, Гранада, Лиссабон, Вена, Кронштадт, Ушуайя. Фотокартины авторов находятся в музейных фондах, либо представлены в действующих экспозициях по всему миру.