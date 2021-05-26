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Боевики более 40 раз обстреляли сирийские провинции

Светлана Головина
22:07 26.05.2021
Больше всего обстрелов террористы нанесли по провинциям Идлиб и Алеппо.
Боевики более 40 раз обстреляли сирийские провинции
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» совершили 42 обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Карпов.

В частности, в провинции Идлиб совершен 21 обстрел, в провинции Латакия - 14 обстрелов, в провинции Алеппо - четыре, в провинции Хама - три.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Карпов.

Помимо этого, подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Авшария.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка 

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