Боевики более 40 раз обстреляли сирийские провинции

В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» совершили 42 обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Карпов.

В частности, в провинции Идлиб совершен 21 обстрел, в провинции Латакия - 14 обстрелов, в провинции Алеппо - четыре, в провинции Хама - три.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Карпов.

Помимо этого, подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Авшария.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка