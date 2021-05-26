Всплеск огня и дымовая шапка: кадры уничтожения бомб ВОВ пиротехниками МЧС РФ
Сотрудники Спецотряда обнаружили 37 бомб времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Всплеск огня и дымовая шапка: кадры уничтожения бомб ВОВ пиротехниками МЧС РФ
Сотрудники Спецотряда обнаружили 37 бомб времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Всплеск огня и дымовая шапка: кадры уничтожения бомб ВОВ пиротехниками МЧС РФ
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