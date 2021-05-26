В стране и мире Всплеск огня и дымовая шапка: кадры уничтожения бомб ВОВ пиротехниками МЧС РФ Светлана Головина Сотрудники Спецотряда обнаружили 37 бомб времен Великой Отечественной войны на территории Керченской крепости. © Видео: МЧС России © Фото: МЧС России Читайте нас на: Пиротехники специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили сразу 37 бомб времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Керченской крепости. © МЧС России Сотрудникам Спецотряда предстояло погрузить предметы на борт транспортного средства, доставить к месту уничтожения, после чего, поместив глубоко в грунт, совершить контролируемый подрыв. © МЧС России Количество боеприпасов ФАБ-1000 в уничтоженном арсенале - две единицы. Вместе с ними были ликвидированы: 12 единиц ФАБ-500, одна ФАБ-100, две ФАБ-50, две АО-2,5, а также 18 зажигательных авиабомб ЗАБ-2,5. Суммарный вес взрывоопасных предметов – более восьми тонн. Общая масса их взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила 4 400 килограммов. © МЧС России Всего в мероприятиях от ГУ МЧС России по городу Севастополю было задействовано 7 человек личного состава и 2 две единицы техники. © МЧС России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика