Посольство РФ во Франции проверяет сообщения о задержании «выходцев из России»
Глава пресс-службы российской дипмиссии сообщил, что Генконсульство РФ в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции.
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Российское посольство во Франции начало проверку информации о задержании якобы четырех выходцев из России. Об этом заявил руководитель пресс-службы дипмиссии Сергей Паринов.
«Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции», - акцентировал дипломат.
По словам Паринова, ответа на данный момент не получено, пишет ТАСС.
Информацию о задержании в Страсбурге «четырех выходцев из России» опубликовало издание France Press со ссылкой на источник. Неизвестные задержаны в связи с подозрениями в подготовке насильственной акции.