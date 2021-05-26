В стране и мире Посольство РФ во Франции проверяет сообщения о задержании «выходцев из России» Светлана Головина Глава пресс-службы российской дипмиссии сообщил, что Генконсульство РФ в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. © Фото: @AmbassadeRussieFrance Facebook Читайте нас на: Российское посольство во Франции начало проверку информации о задержании якобы четырех выходцев из России. Об этом заявил руководитель пресс-службы дипмиссии Сергей Паринов. «Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции», - акцентировал дипломат. По словам Паринова, ответа на данный момент не получено, пишет ТАСС.



Информацию о задержании в Страсбурге «четырех выходцев из России» опубликовало издание France Press со ссылкой на источник. Неизвестные задержаны в связи с подозрениями в подготовке насильственной акции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика