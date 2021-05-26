«Восьмерка» на «Урале»: женские экипажи завершили гонки на грузовиках на конкурсе «Уверенный прием»

Гонкой женских экипажей завершился этап «Вождение военной техники» на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием», проходящем на базе межвидового учебного центра войск связи Центрального военного округа в Ульяновске.

Впервые за историю конкурса пять конкурсных экипажей средств связи полностью укомплектованы военнослужащими-девушками. Они сумели навязать мужчинам серьезную борьбу на этапах технической, специальной подготовки, а также на специальной гоночной трассе длиной в 2 километра.

В ходе этапа вождения водители отработали скоростное маневрирование на бездорожье, фигурное вождение и преодоление искусственных препятствий: танковых рвов, колейных мостов и косогоров. По итогам двух соревновательных дней лидирует команда Центрального военного округа, опережая ближайшего преследователя - команду Западного военного округа.

Ранее экипажи средств связи, укомплектованные девушками, вступили за первенство и звание лучшего военного связиста наравне с мужчинами.