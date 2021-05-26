«Искусанное село»: под Ульяновском жители страдают от нашествия мошки

Жители сразу нескольких сел в Ульяновской области забросили огороды и грядки из-за нашествия черной мошки. Целью насекомых являются как люди, так и животные - кусают больно до крови, оставляя страшные язвы.

Мошки за неделю уже съели 11 коров. Все буренки - ушли на пастбища и не вернулись. Теперь для безопасности живность приходится держать исключительно в загоне.

«Укусы мошки достаточно специфические. В отличии от комаров, которые просто прокусывают, мошки делают выкус - формируется открытая рана, где действует яд и вызывает аллергическую больную реакцию», - пояснила заместитель главного врача детской городской клинической больницы Ульяновска по организационно-методической работе Мария Шалягина.

Но даже закрытые костюмы не спасают. Самые наглые особи - до дыр выгрызают одежду.

В администрации района за это время успели изучить повадки странных насекомых. Оказывается мошка эта - теплолюбивая и наибольший вред наносит, когда солнечно и безветренно.

Подробнее смотрите в сюжете Виктории Косогляденко.