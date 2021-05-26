Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство
Запрет был принят кабинетом министров страны 26 мая.
© Фото: pixabay.com
Кабинет министров Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны. Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер.
«Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши, - прим. ред) Матеуш Моравецкий», - написал он на своей странице в Twitter-аккаунте.
До этого подобное решение было принято Великобританией, Францией и Литвой.
Ранее в ходе саммита глав стран ЕС было рекомендовано европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Белоруссии.