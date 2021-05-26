В стране и мире Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство Светлана Головина Запрет был принят кабинетом министров страны 26 мая. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Кабинет министров Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны. Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер. «Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши, - прим. ред) Матеуш Моравецкий», - написал он на своей странице в Twitter-аккаунте. До этого подобное решение было принято Великобританией, Францией и Литвой. Ранее в ходе саммита глав стран ЕС было рекомендовано европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Белоруссии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика