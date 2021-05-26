Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Выжать из БМП максимум: как проходит конкурс «Суворовский натиск» под Челябинском

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
18:23 26.05.2021
Победитель общероссийского финала «Суворовского натиска» - представители Юргинской мотострелковой бригады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области развернулось жаркое, во всех смыслах, сражение за право представлять Россию на АрМИ, в конкурсе «Суворовский натиск». Столбик термометра зашкаливает за 35 градусов. Палящее солнце едва не плавит броню, но все это несравнимо с накалом борьбы на трассе, по которой к победе устремились экипажи БМП.

Экипаж команды Центрального округа выполняет фланговую стрельбу из пушки по БМП противника. На соседней позиции мишень, имитирующую вертолет, уничтожают мотострелки Восточного округа. Курсанты московского общевойскового училища из пулемета бьют точно по гранатомету неприятеля.

Экипажам предстоит пройти противотанковый ров под артобстрелом, эскарп - вертикальный, железобетонный метровый подъем, курган с 30-градусным спуском, а еще скоростной участок, где экипажи выжимают  все из двигателей БМП-2.

На середине круга организаторы подготовили огневую полосу. Там нулевая видимость, полная имитация дымовой завесы или сильнейшего пожара. Главное для экипажей на этом этапе не снижать скорость.

Финальная эстафета - кульминация полутора недель напряженной борьбы. Из шести команд, приехавших на полигон Чебаркуль, в финал пробились лишь три. Каждый экипаж, если не совершил промахов на огневом рубеже и не получил штрафных баллов, преодолевает три круга. Общая длина дистанции - 54 километра.

БМП-2 - эстафетная палочка каждой из команд. Экипажи, преодолев свою часть дистанции, передают машину сослуживцам. Для мотострелков Центрального округа счастливой стала БМП с тремя двойками на броне. «Три лебедя» - так прозвали ее во взводе, не подвела ни на огневом рубеже, ни на маршруте. И финиширует она тоже первой.

Командир мотострелкового взвода Павел Яськевич завершает победную для команды Центрального округа эстафету и весь полуторанедельный марафон «Суворовского натиска» как раз на счастливой машине. Лейтенант, как и весь его взвод, - дебютанты конкурса, но именно они добились победы. Ближайшие соперники отстали от лидеров меньше чем на пять минут.

Победитель общероссийского финала «Суворовского натиска» - представители Юргинской мотострелковой бригады. У них будет возможность отдохнуть, но лишь на несколько дней, а дальше снова начнутся тренировки. Команда имеет все шансы принять участие в международном этапе конкурса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:15 В стране и мире
Видео
Путин: вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя
17:19 В стране и мире
Видео
Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против «Северного потока - 2»
18:10 В стране и мире
Видео
Путин заявил об экономическом преодолении последствий пандемии
16:35 В стране и мире
Видео
В Сирии открылись избирательные участки для проведения выборов президента
15:59 Армия
Путин освободил от медкомиссии некоторые категории призывников
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.