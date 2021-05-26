Выжать из БМП максимум: как проходит конкурс «Суворовский натиск» под Челябинском

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области развернулось жаркое, во всех смыслах, сражение за право представлять Россию на АрМИ, в конкурсе «Суворовский натиск». Столбик термометра зашкаливает за 35 градусов. Палящее солнце едва не плавит броню, но все это несравнимо с накалом борьбы на трассе, по которой к победе устремились экипажи БМП.

Экипаж команды Центрального округа выполняет фланговую стрельбу из пушки по БМП противника. На соседней позиции мишень, имитирующую вертолет, уничтожают мотострелки Восточного округа. Курсанты московского общевойскового училища из пулемета бьют точно по гранатомету неприятеля.

Экипажам предстоит пройти противотанковый ров под артобстрелом, эскарп - вертикальный, железобетонный метровый подъем, курган с 30-градусным спуском, а еще скоростной участок, где экипажи выжимают все из двигателей БМП-2.

На середине круга организаторы подготовили огневую полосу. Там нулевая видимость, полная имитация дымовой завесы или сильнейшего пожара. Главное для экипажей на этом этапе не снижать скорость.

Финальная эстафета - кульминация полутора недель напряженной борьбы. Из шести команд, приехавших на полигон Чебаркуль, в финал пробились лишь три. Каждый экипаж, если не совершил промахов на огневом рубеже и не получил штрафных баллов, преодолевает три круга. Общая длина дистанции - 54 километра.

БМП-2 - эстафетная палочка каждой из команд. Экипажи, преодолев свою часть дистанции, передают машину сослуживцам. Для мотострелков Центрального округа счастливой стала БМП с тремя двойками на броне. «Три лебедя» - так прозвали ее во взводе, не подвела ни на огневом рубеже, ни на маршруте. И финиширует она тоже первой.

Командир мотострелкового взвода Павел Яськевич завершает победную для команды Центрального округа эстафету и весь полуторанедельный марафон «Суворовского натиска» как раз на счастливой машине. Лейтенант, как и весь его взвод, - дебютанты конкурса, но именно они добились победы. Ближайшие соперники отстали от лидеров меньше чем на пять минут.

Победитель общероссийского финала «Суворовского натиска» - представители Юргинской мотострелковой бригады. У них будет возможность отдохнуть, но лишь на несколько дней, а дальше снова начнутся тренировки. Команда имеет все шансы принять участие в международном этапе конкурса.