В Санкт-Петербурге построят второй по высоте в мире небоскреб «Лахта Центр 2»

Новый небоскреб «Лахта Центр 2» собираются построить в Санкт-Петербурге. Сегодня состоялось заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром».

В рамках заседания подписали План синхронизации мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2021–2023 годы. «Газпром» хочет с месте с городом развивать на берегу Финского залива бизнес-район.

Новое здание должно стать вторым по высоте во всем в мире - 703 метра.