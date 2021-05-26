Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52

Группа компаний «Калашников» вместе с ВКС Минобороны России, а также АО «КБП» и АО «НЦВ Миль и Камов» завершили испытания управляемых ракет «Вихрь».

Всего с вертолета Ка-52 «Аллигатор» было запущено 22 ракеты на полигоне Минобороны.





Конструкторам удалось повысить вероятность поражения цели с малых дистанций запуска и увеличить стабильность полета ракеты. Эти эффекты были достигнуты без изменения ее ТТХ.

Сама ракета летит со скоростью 610 метров в секунду, применяется на дистанциях от 0,8 до 10 километров и на высоте от 10 до 4000 метров. Пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.