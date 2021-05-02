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На православную Пасху для российских военных в Таджикистане испекли две тысячи куличей

Светлана Головина
06:16 02.05.2021
Более двух тысяч куличей испекли для православных военнослужащих 201-ой российской военной базы в Таджикистане.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Накануне празднования Светлой Пасхи пекари испекли более двух тысяч куличей для православных военнослужащих 201-ой военной базы России, дислоцированной в Таджикистане.

Куличи выпечены в традиционных формах. При приготовлении были использованы исключительно натуральные продукты: мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко.

Также повара покрасили порядка трех тысяч пасхальных яиц.

Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.

Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военный во время завтрака или обеда.

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