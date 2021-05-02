Армия На православную Пасху для российских военных в Таджикистане испекли две тысячи куличей Светлана Головина Более двух тысяч куличей испекли для православных военнослужащих 201-ой российской военной базы в Таджикистане. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Накануне празднования Светлой Пасхи пекари испекли более двух тысяч куличей для православных военнослужащих 201-ой военной базы России, дислоцированной в Таджикистане. Куличи выпечены в традиционных формах. При приготовлении были использованы исключительно натуральные продукты: мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко. Также повара покрасили порядка трех тысяч пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военный во время завтрака или обеда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика