На православную Пасху для российских военных в Таджикистане испекли две тысячи куличей
Более двух тысяч куличей испекли для православных военнослужащих 201-ой российской военной базы в Таджикистане.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Накануне празднования Светлой Пасхи пекари испекли более двух тысяч куличей для православных военнослужащих 201-ой военной базы России, дислоцированной в Таджикистане.
Куличи выпечены в традиционных формах. При приготовлении были использованы исключительно натуральные продукты: мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко.
Также повара покрасили порядка трех тысяч пасхальных яиц.
Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.
Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военный во время завтрака или обеда.