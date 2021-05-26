Миротворцы РФ доставили гуманитарный груз для беженцев и многодетных семей в отдаленные населенные пункты Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в отдаленные населенные пункты Хнкаван и Чапар Мардакертского района Нагорного Карабаха. В общей сложности в двух поселках сейчас проживает около 1000 человек. Многим из них требуется помощь.

В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали беженцам и вынужденным переселенцам вещи первой необходимости, предметы домашнего обихода, одежду, предметы гигиены, игрушки и коляски для детей.

«Сегодня российские миротворцы оказали помощь жителям двух наиболее отдаленных населенных пунктов Мардакертского района Нагорного Карабаха. Гуманитарные акции проведены в первую очередь с целью обеспечения жителей одеждой, предметами первой необходимости и медикаментами. Кроме беженцев помощь получили и многодетные семьи, которых в достаточном количестве проживает в двух населенных пунктах», - сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игорь Сиваков.

Помимо вещей и продуктов семьям передавались индивидуальные медицинские аптечки, которые включают в себя небольшой набор самых необходимых лекарств и перевязочных средств. В общей сложности российские миротворцы передали жителям Нагорного Карабаха около 155 тонн гуманитарных грузов, доставленных в Армению российскими благотворительными организациями и фондами.