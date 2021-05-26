Семьсот тысяч в месяц: мужчина устроился на должность генерального директора по поддельному диплому

В Москве был задержан генеральный директор строительной компании, который проработал в ней 12 месяцев. Об этом сообщил «Звезде» источник в ФСБ России.

«Мужчина предоставил поддельные документы с целью хищения

денежных средств, в том числе выделяемых из бюджета г. Москвы на строительство», - сказал источник.

Также сообщается, что задержанный незаконно получал заработанную плату в размере 700 000 рублей в течение 12 месяцев. По итогу был причинен ущерб бюджету Москвы на сумму более восьми миллионов рублей.