Семьсот тысяч в месяц: мужчина устроился на должность генерального директора по поддельному диплому
По словам источника, мужчина проработал в компании один год.
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В Москве был задержан генеральный директор строительной компании, который проработал в ней 12 месяцев. Об этом сообщил «Звезде» источник в ФСБ России.
«Мужчина предоставил поддельные документы с целью хищения
денежных средств, в том числе выделяемых из бюджета г. Москвы на строительство», - сказал источник.
Также сообщается, что задержанный незаконно получал заработанную плату в размере 700 000 рублей в течение 12 месяцев. По итогу был причинен ущерб бюджету Москвы на сумму более восьми миллионов рублей.