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«Тигриный» оскал: экипажи бронеавтомобилей демонстрируют навыки пулеметной стрельбы на «Военном ралли» в Туве

Тимур Шерзад
Надежда Котормус
14:18 26.05.2021
На то, чтобы получить патроны и приготовить пулемет к стрельбе, есть лишь несколько секунд, после чего команда должна доложить о готовности продолжить движение. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Тигры» вышли на огневой рубеж «Военного ралли» в Туве. На полигоне Кара-Хаак проходит всеармейский этап конкурса. Лучшие стрелки команд на скорость устанавливают и заряжают пулеметы. Какие цели должны уничтожить бойцы - знает Надежда Котормус.

На то, чтобы получить патроны и приготовить пулемет к стрельбе, есть лишь несколько секунд, после чего команда должна доложить о готовности продолжить движение. 

На то, чтоб поразить 10 мишеней, есть всего лишь 40 патронов. Делают это в движении, с небольшими остановками, ведь цель появляется всего на 10 секунд. 

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