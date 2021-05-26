«Тигриный» оскал: экипажи бронеавтомобилей демонстрируют навыки пулеметной стрельбы на «Военном ралли» в Туве
На то, чтобы получить патроны и приготовить пулемет к стрельбе, есть лишь несколько секунд, после чего команда должна доложить о готовности продолжить движение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Тигры» вышли на огневой рубеж «Военного ралли» в Туве. На полигоне Кара-Хаак проходит всеармейский этап конкурса. Лучшие стрелки команд на скорость устанавливают и заряжают пулеметы. Какие цели должны уничтожить бойцы - знает Надежда Котормус.
На то, чтобы получить патроны и приготовить пулемет к стрельбе, есть лишь несколько секунд, после чего команда должна доложить о готовности продолжить движение.
На то, чтоб поразить 10 мишеней, есть всего лишь 40 патронов. Делают это в движении, с небольшими остановками, ведь цель появляется всего на 10 секунд.