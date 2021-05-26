В Курске девятилетняя девочка умерла от удара током, прикоснувшись к забору

Девятилетняя девочка умерла от удара током в Курске. Об этом сообщает СК России.

Трагедия произошла во вторник, 25 мая, в Железнодорожном округе во дворе дома. Отмечается, что девочка прикоснулась рукой к металлическому ограждению, после чего получила поражение электрическим током. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в палате реанимации.

СК начал проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В ведомстве предупредили родителей и родственников малолетних детей о необходимости и важности постоянного визуального контроля за ними.