В Курске девятилетняя девочка умерла от удара током, прикоснувшись к забору
СК начал проверку по факту гибели девятилетней девочки от удара током в Курске.
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Девятилетняя девочка умерла от удара током в Курске. Об этом сообщает СК России.
Трагедия произошла во вторник, 25 мая, в Железнодорожном округе во дворе дома. Отмечается, что девочка прикоснулась рукой к металлическому ограждению, после чего получила поражение электрическим током. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в палате реанимации.
СК начал проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В ведомстве предупредили родителей и родственников малолетних детей о необходимости и важности постоянного визуального контроля за ними.