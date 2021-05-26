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Госдума поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

Валентина Пескова
13:24 26.05.2021
Основные понятия закона депутаты предложили дополнить новым пунктом: «Медицинские противопоказания к владению оружием», для чего человеку нужно будет проходить соответствующую медкомиссию.
Госдума поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который будет усиливать госконтроль за оборотом оружия и ужесточит прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. Изменения будут внесены в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

К основным понятиям закона должен добавиться новый пункт - «Медицинские противопоказания к владению оружием». Как сообщает РИА Новости, перечень соответствующих заболеваний будет устанавливать правительство РФ.

Также авторы проекта считают необходимым ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, которые не прошли необходимое медосвидетельствование. Подобную медкомиссию смогут проводить только медицинские организации из государственной или муниципальной системы здравоохранения. Она будет включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических и психотропных веществ или их метаболитов, а также - психологическое тестирование.

Предполагаемое медзаключение будет оформляться в электронном виде, на нем будет обязательная квалифицированная электронная подпись медицинского работника и медорганизации. После чего документ будет размещен в реестре документов единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь, сотрудники Росгвардии будут наделены правом доступа к этому реестру, благодаря чему автоматически снимется необходимость предоставлять в  ведомство бумажные справки.

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