Сотрудники МЧС провели антитеррористические учения на Камчатке

© МЧС РФ

Для организации условной поисково-спасательной операции был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. По легенде, в результате совершения террористического акта, за бортом судна оказались люди, которых необходимо было экстренно обнаружить и эвакуировать.

С помощью бортовой лебедки спасатели и сотрудники Пограничного управления производили спуск к условным пострадавшим, терпящим бедствие на воде, и производили их подъем на борт вертолета.