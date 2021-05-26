Сотрудники МЧС провели антитеррористические учения на Камчатке
МЧС совместно с ФСБ провели учения по ликвидации последствий террористического акта.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Подразделения Главного управления МЧС России по Камчатскому краю приняли участие в тренировке совместно с сотрудниками отделения специального назначения ПУ ФСБ России по восточному арктическому району. В ходе учения были проверены действия личного состава по минимизации и ликвидации последствий террористического акта.
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