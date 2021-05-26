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В Военном университете МО РФ стартовал второй этап конкурса юристов

Андрей Аркадьев
12:51 26.05.2021
Во время заключительного этапа конкурса экспертная комиссия определит победителя и лауреатов конкурса.
В Военном университете МО РФ стартовал второй этап конкурса юристов
© Фото: succo, Pixabay
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На базе Военного университета Министерства обороны РФ стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных сил Российской Федерации».

Участие принимают 22 конкурсанта, отобранные конкурсными комиссиями видов и родов войск ВС РФ, военных округов, центральных органов военного управления, из 110 кандидатов, выдвинутых командованиями воинских частей и организаций.

Цель конкурса - определение наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией должностных лиц юридической службы ВС РФ и стимулирование их профессионального роста.

На заключительном этапе конкурса 27 мая экспертная комиссия из числа представителей Главной военной прокуратуры и профессорско-преподавательского состава Военного университета МО РФ и Российского государственного университета правосудия определит победителя и лауреатов конкурса.

Результаты конкурса будут объявлены приказом министра обороны РФ и опубликованы в официальных изданиях ВС РФ и на интернет- ресурсах Минобороны России.

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