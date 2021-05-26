В Военном университете МО РФ стартовал второй этап конкурса юристов
На базе Военного университета Министерства обороны РФ стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных сил Российской Федерации».
Участие принимают 22 конкурсанта, отобранные конкурсными комиссиями видов и родов войск ВС РФ, военных округов, центральных органов военного управления, из 110 кандидатов, выдвинутых командованиями воинских частей и организаций.
Цель конкурса - определение наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией должностных лиц юридической службы ВС РФ и стимулирование их профессионального роста.
На заключительном этапе конкурса 27 мая экспертная комиссия из числа представителей Главной военной прокуратуры и профессорско-преподавательского состава Военного университета МО РФ и Российского государственного университета правосудия определит победителя и лауреатов конкурса.
Результаты конкурса будут объявлены приказом министра обороны РФ и опубликованы в официальных изданиях ВС РФ и на интернет- ресурсах Минобороны России.