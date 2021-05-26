Саперы от Ирана до Швейцарии: в Подмосковье открылась Международная конференция по разминированию

В Подмосковье на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» сегодня открылась 4-я Международная конференция по разминированию.

«Обмен имеющимся национальным опытом в вопросах разминирования позволит нам в дальнейшем на более качественном уровне парировать связанные с этим угрозы, следовать основному целевому приоритету нашей работы - сохранение жизни и здоровья, как мирного населения, так и саперов», - отметил Ставицкий.

По его словам, в работе конференции принимают участие делегации из 26 стран, а также представители ряда международных и неправительственных организаций - Службы ООН по разминированию, Международного Комитета Красного Креста, Женевского международного центра гуманитарного разминирования, Швейцарского фонда по противоминной деятельности, Центра по разминированию Республики Сербия, Центра противоминной деятельности Исламской Республики Иран.

Россия представлена семью делегациями от различных министерств и пятью негосударственными организациями.

В первый день специалисты поделятся опытом работы в области разминирования. Также будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра ВС РФ по подготовке специалистов, представлены образцы средств инженерного вооружения.