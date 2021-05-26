Путин ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Договор подразумевает сотрудничество в области военного образования, подготовки кадров для Вооруженных сил, совместные учения и мероприятия по боевой подготовке.
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Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Казахстаном, подписанный в октябре прошлого года.
Соответствующий Федеральный закон можно найти на портале правовой информации.
Напомним, договор подразумевает сотрудничество в области военного образования, подготовки кадров для Вооруженных сил, совместные учения и мероприятия по боевой подготовке. Кроме этого, там упомянуты и миротворческая деятельность, противодействие вызовам и угрозам, а также вопросы культуры и спорта.