Армия Путин ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Казахстаном Тимур Шерзад Договор подразумевает сотрудничество в области военного образования, подготовки кадров для Вооруженных сил, совместные учения и мероприятия по боевой подготовке. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Казахстаном, подписанный в октябре прошлого года. Соответствующий Федеральный закон можно найти на портале правовой информации. Напомним, договор подразумевает сотрудничество в области военного образования, подготовки кадров для Вооруженных сил, совместные учения и мероприятия по боевой подготовке. Кроме этого, там упомянуты и миротворческая деятельность, противодействие вызовам и угрозам, а также вопросы культуры и спорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика