В Дагестане из-за сильного дождя селевой поток разрушил горную дорогу

Сильные дожди в Дагестане привели к сходу селя с гор. Мощный грязевой поток разрушил горную дорогу республиканского значения. В связи с этим для движения был сразу же закрыт участок протяженностью в полтора десятка километров. ГИБДД направило машины в объезд.

От схода сели пострадало и ближайшее село - реки грязи затопили улицы и дома местами по колено и даже выше. Прямо на глазах у жителей населенного пункта на улицах образовались настоящие водопады.

Сложная ситуация из-за дождя и града сложилась и в Ставрополе. После сильных ливней водой оказались затоплены подвалы и дворы многоэтажек, парковка одного из торговых центров, а также - гаражи и дачные участки. Кто-то оказался в машине посреди затопленной улицы, а другим повезло - если верить соцсетям - поймать даже несколько небольших карасей, которые оказались на дороге вместе с потоками воды.