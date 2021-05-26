Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян

Не менее 70 российских граждан эвакуировали из сектора Газа. Они направятся в Каир, откуда затем будут доставлены в Москву. Об этом заявили в дипломатической миссии России в Палестине.

«Сегодня из сектора Газа через КПП Рафах выехали 70 граждан России, преимущественно женщины и дети. Их встречают наши коллеги-дипломаты, работающие в Египте, которые сопроводят эвакуируемых до Каира, откуда россияне бортом МЧС будут доставлены в Москву», - приводит РИА Новости отрывок заявления.

Напомним, ранее, 20 мая, президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.