Отражение угрозы: Россия и Казахстан провели совместные учения на Каспии
В обстановке, максимально приближенной к боевой, моряки отработали противовоздушную оборону, противолодочные действия, перехват морских судов, а также морскую блокаду.
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Россия и Казахстан провели совместные морские маневры на Каспии. Группа кораблей отразила удар условного противника.
В обстановке, максимально приближенной к боевой, моряки отработали противовоздушную оборону, противолодочные действия, перехват морских судов, а также морскую блокаду.
В учениях было задействовано 12 кораблей.