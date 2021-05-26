«Заставляет задуматься о шпионаже»: в Бельгии обнаружили следы мощной кибератаки

В Бельгии ведется расследование крупной кибератаки, осуществленной в адрес ресурсов Федеральной государственной службы внутренних дел страны. К следственному процессу привлечен судья из Брюсселя.

По имеющимся данным, атака была проведена столь изощренным и сложным способом, что якобы могла быть скоординирована лишь иностранным государством. Такое предположение было озвучено RTBF со ссылкой на приближенный к расследованию источник.

Следы кибератаки обнаружили в марте текущего года, тогда как сами цифровые манипуляции были проведены еще в апреле 2019 года. Как было указано, хакеры старались остаться в системе незамеченными как можно дольше, что делает правдоподобной версию о шпионаже.

«Авторы действовали целенаправленно, что заставляет задуматься о шпионаже», - предположили в службе внутренних дел Бельгии.

К настоящему времени вредоносное ПО было уничтожено. Кроме того, была осуществлена колоссальная работа по предотвращению потенциальных атак подобного типа.