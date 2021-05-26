Обуздать строптивых: как военнослужащие укрощают лошадей на соревнованиях «Конный марафон» в Тыве

Уже на старте лошади выказывают строптивый характер, пытаясь скинуть седока с седла. С наездниками животные познакомились лишь перед соревнованиями, теперь важно найти общий язык.

Для команд Центрального военного округа и Рязанского воздушно-десантного училища этот соревновательный день уже второй. Они стартовали еще накануне и уже успели провести ночь в палатках на берегу реки.

Один из новых элементов соревновательной программы «Водопой». Он нужен, чтобы помочь четвероногим товарищам после затяжного перехода. Команды должны на скорость наполнить водой 160-литровую бочку.

Славятся тувинские лошади не только крутым нравом, но и большой выносливостью. Для конных транспортных подразделений - это один из ключевых критериев. «Навьючивание» - отдельная спецзадача в состязании.

Ящик с боеприпасами весит до 30 килограммов. А еще нужно перевезти пулеметы, гранатометы, минометы. Чтобы зафиксировать груз на лошади, используют специальную упряжь. Важно хорошо закрепить оружие, ведь за потерю элемента грозит 20 минут штрафного времени.

Команда Тувинского государственного университета в конном марафоне участвует впервые, пока вне зачета - выполняют элементы без участия лошадей, например, нормативы огневой подготовке и разминирование участка.

У тех, кто стартовал сегодня - впереди еще ночлег в палаточном лагере и заключительный день, по итогам которого станет известно имя лидера гонки на этом этапе.