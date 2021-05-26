Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона
Американского рок-певца Мэрилина Мэнсона обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году.
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Полиция Нью-Гемпшира выдала ордер на арест американского рок-певца Мэрилина Мэнсона.
Артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Отмечается, что теперь ему грозит до одного года тюрьмы или же штраф в размере двух миллионов. Об этом сообщает Daily Beast.
Представители певца пока никак не комментировали этот инцидент.