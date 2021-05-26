Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция Нью-Гемпшира выдала ордер на арест американского рок-певца Мэрилина Мэнсона.

Артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Отмечается, что теперь ему грозит до одного года тюрьмы или же штраф в размере двух миллионов. Об этом сообщает Daily Beast.

Представители певца пока никак не комментировали этот инцидент.