Вандалы проникли на «Байконур» и разрисовали граффити недостроенный «Буран»

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Пользователи сошлись во мнениях, что молодым людям, которые решились на такой акт вандализма исторически памятного корабля самим прежде следовало бы сделать что-то значительно в жизни, прежде, чем «портить чужое», поэтому за содеянное им вполне можно «оторвать руки».

Произведенные в рамках проекта «Буран» многоразовые корабли находятся в разных местах: три корабля - на космодроме Байконур в собственности Казахстана, один - на ВДНХ, один находится в Жуковском, еще один - в Германии в музее города Зинсхайм, последний стоит в музее Сочи.