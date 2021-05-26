Вандалы проникли на «Байконур» и разрисовали граффити недостроенный «Буран»
Произведенные в рамках проекта «Буран» многоразовые космические корабли находятся в разных странах мира, три из них - на космодроме Байконур в собственности Казахстана.
© Фото: oldschool_boy80, instagram
Неизвестным вандалам каким-то образом удалось проникнуть на закрытую территорию космодрома «Байконур», где в крытом ангаре стоит один из недостроенных космических кораблей проекта «Буран».
В результате космическая ракета оказалась разрисована граффити в виде различных надписей: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».
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