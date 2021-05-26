Лучший способ защититься: тысячи членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО привились от COVID-19
В Нижегородской области семьи военнослужащих танковой армии получают прививку против коронавируса. Вакцинация близится к завершению, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Ранее были вакцинированы медики, военнослужащие и гражданский персонал, работающий в частях.
Люди получают отечественный препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина вводится внутримышечно, укол ставится в плечо. Препарат двухкомпонентный, второй компонент получают спустя 21 день после первого.
Перед вакцинацией все сдали тестирование на антитела. Прививка ставится исключительно по желанию, с письменного согласия. Вакцина доставляется в соединения и воинские части в контейнерах, где поддерживается необходимая температура.
В настоящее время более семи тысяч членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО прошли полный цикл вакцинации в пяти субъектах страны.