Врач рассказал, на каком транспорте безопаснее всего путешествовать

Путешествия, будь то в целях необходимости или же отдыха, являются частью жизни человека. С появлением COVID-19 эта сфера жизни человека находится в зоне риска. О том, на каком транспорте путешествовать безопаснее, «Звезде» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Эксперт отметил, что в индивидуальном транспорте, где путешествует одна семья, вероятность заражения стремится к нулю. А если же речь идет о транспорте, в котором большое количество помещений в одном замкнутом пространстве, где довольно слабая вентиляция, то там риски заражения коронавирусом возрастают.

«Возьмем поезд "Москва-Владивосток", в котором человек в плацкартном вагоне находится с 53-мя другими пассажирами на протяжении нескольких дней. Естественно, у него вероятность заражения больше, чем если он выберет авиационный транспорт», - отметил эксперт.

Вознесенский подчеркнул, что, тем не менее, все зависит не только от транспорта, а также от того, насколько надежно работает система вентиляции в данном виде транспорта.

«К примеру, если мы возьмем маршрутку, в которой не работает система кондиционирования, и люди сидят очень близко друг к другу, то там риск заражения выше. Если мы возьмем самолет, где работает нормальная система приточно-вытяжной вентиляции, где чаще всего заранее проводится какое-то тестирование при вылете в другую страну, то там вероятность заражения меньше», - объяснил эксперт.

Резюмируя, Вознесенский обратил внимание на то, что вероятность заражения в железнодорожном транспорте он бы оценил несколько более выше, чем в авиационном транспорте. Однако все зависит также и от времени нахождения - чем дольше и ближе друг к другу находятся люди, тем больше вероятность заражения.