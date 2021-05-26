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Инженерные войска ВС РФ проведут 4-ю Международную конференцию по разминированию

Алексей Курильченко
00:11 26.05.2021
В центре «Патриот» состоится 4-я международная конференция по разминированию.
Инженерные войска ВС РФ проведут 4-ю Международную конференцию по разминированию
© Фото: Минобороны РФ
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В Московской области на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» с 26 по 27 мая состоится 4-я международная конференция по разминированию под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

В первый день конференции специалисты стран-участниц мероприятия поделятся опытом работы в области разминирования и противодействии самодельным взрывным устройствам.

В ходе конференции также будут продемонстрированы возможности международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемые при выполнении задач по гуманитарному разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях.

Для участия в конференции были приглашены представители инженерных войск около 80 государств и официальные лица 10 международных организаций, а также представители федеральных органов исполнительной власти.

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