Инженерные войска ВС РФ проведут 4-ю Международную конференцию по разминированию

В Московской области на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» с 26 по 27 мая состоится 4-я международная конференция по разминированию под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

В первый день конференции специалисты стран-участниц мероприятия поделятся опытом работы в области разминирования и противодействии самодельным взрывным устройствам.

В ходе конференции также будут продемонстрированы возможности международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемые при выполнении задач по гуманитарному разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях.

Для участия в конференции были приглашены представители инженерных войск около 80 государств и официальные лица 10 международных организаций, а также представители федеральных органов исполнительной власти.