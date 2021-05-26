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В РФ разработан модуль, способный отследить беспилотники размером с лист бумаги

Алексей Курильченко
00:37 26.05.2021
Полковник Виктор Пигарев рассказал о новейшем российском модуле, способном отслеживать самые маленькие беспилотники.
В РФ разработан модуль, способный отследить беспилотники размером с лист бумаги
© Фото: Минобороны РФ
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Противовоздушные бои в Сирийской арабской республике показали возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов в решении задач. С учетом этого в России разрабатываются средства, способные эффективно противодействовать любым типам беспилотников. Об этом рассказал заместитель начальника войск ПВО и авиации Западного военного округа полковник Виктор Пигарев в интервью газете «Красная звезда».

«Сейчас активно развивается гражданская малая авиация, возрастает количество полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве класса G. Это также требует совершенствовать средства их обнаружения на малых и предельно малых высотах в ходе боевого дежурства по ПВО», - отметил полковник.

Для решения этой задачи Тульское АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» разработало экспериментальный модуль, который способен обнаруживать даже самые маленькие беспилотники и оперативно оповещать о них командный пункт.

«Модуль подтвердил заявленные характеристики по обнаружению как малоразмерных самолетов и вертолетов, так и мини-беспилотных летательных аппаратов размером со стандартный лист бумаги А4. В ходе испытаний отмечены непрерывность и устойчивость сопровождения целей, высокая разрешающая способность и электромагнитная совместимость», - заявил Пигарев.

По его словам, модуль уже прошел испытания по взаимодействию с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С». Министерство обороны высоко оценило разработку. Полковник считает, что данный модуль позволить улучшить безопасность воздушного пространства в районах расположения критически важных объектов.

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