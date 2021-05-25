Мясников назвал отличие ипохондрии от настоящей болезни

Ипохондрия с 2013 года официально относится к разновидности тревожных расстройств, которое испытывают от 5 до 30% пациентов медицинских учреждений. О том, как отличить ипохондрию от настоящей болезни, в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт подчеркнул, что отличить настоящую болезнь от обычного беспокойства поможет ряд заданных себе вопросов. Прежде всего необходимо поинтересоваться у себя, есть ли, по вашему мнению, какое либо заболевание, испытываете ли вы тревогу по поводу состояния своего здоровья, доверяете ли вы врачу, который не выявил никаких серьезных отклонений, как часто вы беспокоитесь по поводу возможной болезни, испытываете ли вы болевые ощущения. Также следует ответить и на вопрос, откуда вы узнали о существовании возможного недуга - из Сети, ТВ или же от знакомых, и нашли ли вы у себя сразу несколько симптомов.

Если вы испытываете тревогу по поводу состояния здоровья, очень часто беспокоитесь по поводу возможной болезни, а о существовании возможного недуга узнали из Сети, телевизора или же от знакомых, то, как отмечает врач, можно диагностировать беспокойство о предполагаемой болезни. Утвердительные ответы на другие вопросы могут говорить лишь об убежденности в ее существовании.

Ранее доктор Мясников предупредил о вреде «полезных» продуктов. Из-за большого количества сахара в составе у врача отрицательное отношение к гематогену, апельсиновому соку и манке.