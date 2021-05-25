ФСБ РФ предотвратила теракт в Норильске, планировавшийся в День Победы

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, который планировал осуществить в Красноярском крае радикальный исламист, сторонник «идеологии» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Как сообщила спецслужба, взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных в День Победы в Норильске.

Радикала задержали в Ставропольском крае 22 апреля. В телефоне исламиста нашли переписку, «свидетельствующую о планах террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих» 9 мая.

В тайнике в подвале одного из домов Норильска у злоумышленника нашли компоненты бомбы: взрывчатку и поражающие элементы. Также были найдены электронные инструкции по изготовлению взрывного устройства.

В ФСБ РФ возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом. Расследование продолжается.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России