Ученые выяснили, что океан оберегает человечество от вирусов

Специалисты из Нидерландов установили, что все то время, пока человечество искало пути борьбы с неожиданно пришедшей на планету пандемией COVID-19, - океан не переставал оберегать человечество от вирусов.

В Нидерландском университете морских исследований выяснили, что многие морские животные поглощают вирусные частицы во время фильтрации морской воды. Во время проведенного эксперимента морские губки всего за три часа избавились от 94% вирусов.

Ученые объяснили, что даже несмотря на весь мусор, который люди бросают в воду, океан продолжает защищать их от инфекций. Однако коронавирус все же наносит вред окружающей среде и приводит к еще большему загрязнению мирового океана, предупреждают специалисты. Так, в традиционном наборе искусственных продуктов человеческой жизнедеятельности - пластиковых бутылок, целлофановых пакетов и резиновых перчаток - теперь появились еще и медицинские маски.