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Ученые выяснили, что океан оберегает человечество от вирусов

Валентина Пескова
09:19 25.05.2021
Оказалось, что даже несмотря на выброшенный в мировой океан мусор, морские обитатели умеют поглощать вирусные частицы и фильтровать морскую воду.
Ученые выяснили, что океан оберегает человечество от вирусов
© Фото: Norbert Probst, imagebroker, Globallookpress
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Специалисты из Нидерландов установили, что все то время, пока человечество искало пути борьбы с неожиданно пришедшей на планету пандемией COVID-19, - океан не переставал оберегать человечество от вирусов.

В Нидерландском университете морских исследований выяснили, что многие морские животные поглощают вирусные частицы во время фильтрации морской воды. Во время проведенного эксперимента морские губки всего за три часа избавились от 94% вирусов.

Ученые объяснили, что даже несмотря на весь мусор, который люди бросают в воду, океан продолжает защищать их от инфекций. Однако коронавирус все же наносит вред окружающей среде и приводит к еще большему загрязнению мирового океана, предупреждают специалисты. Так, в традиционном наборе искусственных продуктов человеческой жизнедеятельности - пластиковых бутылок, целлофановых пакетов и резиновых перчаток - теперь появились еще и медицинские маски. 

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