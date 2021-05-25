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Быстрее ветра: в Пскове десантники приняли участие в старте Чемпионата ВДВ по легкоатлетическому кроссу

Алена Миронова
08:39 25.05.2021
По итогам соревнований самых быстрых спортсменов наградят кубками и дипломами, а из военнослужащих, которые покажут лучший результат, сформируют сборную команду ВДВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Пскове порядка ста самых быстрых десантников приняли участие в старте Чемпионата Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу.

Военнослужащие приехали из 12 соединений и частей ВДВ из Иваново, Тулы, Новороссийска, Ульяновска и других городов. Перед стартом под звуки военного оркестра команды прошли торжественным маршем.

После торжественного открытия команды поспешили на старт. Согласно условиям чемпионата, женщины-военнослужащие пробегут пять километров, а мужчины преодолеют дистанции по пять и десять километров.

Спортсмены, продемонстрировавшие лучший результат, на следующем этапе выступят в эстафете в составе команды и пробегут по одному километру. В обязательном порядке в эстафете будет участвовать и представительница прекрасного пола, которая откроет эстафету.

По итогам соревнований самых быстрых спортсменов наградят кубками и дипломами, а из военнослужащих, которые покажут лучший результат, сформируют сборную команду Воздушно-десантных войск. Им предстоит представить ВДВ на чемпионате по легкоатлетическому спорту среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

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