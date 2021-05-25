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Двадцать километров от берега: в Сочи спасли туристов с тонущей яхты

Алена Миронова
09:07 25.05.2021
Российские туристы в Сочи застряли на тонущей яхте в двадцати километрах от берега. Их успели снять с судна.
© Видео: Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП, ВКонтакте © Фото: Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП, ВКонтакте
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В Сочи спасли туристов с тонущей яхты «Валенсия», направлявшейся в Гагры.

Кадры буксировки яхты появились в Сети. Отмечается, что у судна мог выйти из строя главный двигатель.

На помощь двум застрявшим российским туристам направили поисково-спасательный катер. Мужчин успели снять с судна, а саму аварийную яхту отбуксировали в порт «Нижняя Имеретинская бухта». Волнение моря в момент происшествия составляло почти три балла.

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