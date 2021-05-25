В стране и мире Двадцать километров от берега: в Сочи спасли туристов с тонущей яхты Алена Миронова Российские туристы в Сочи застряли на тонущей яхте в двадцати километрах от берега. Их успели снять с судна. © Видео: Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП, ВКонтакте © Фото: Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП, ВКонтакте Читайте нас на: В Сочи спасли туристов с тонущей яхты «Валенсия», направлявшейся в Гагры. Кадры буксировки яхты появились в Сети. Отмечается, что у судна мог выйти из строя главный двигатель. На помощь двум застрявшим российским туристам направили поисково-спасательный катер. Мужчин успели снять с судна, а саму аварийную яхту отбуксировали в порт «Нижняя Имеретинская бухта». Волнение моря в момент происшествия составляло почти три балла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика