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Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

Валентина Пескова
08:44 25.05.2021
Новый вид материальной поддержки будет иметь заявительный характер сроком на один год и касаться неполных семей и ожидающих ребенка женщин, обратившихся на начальных сроках беременности.
Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Для получения нового вида денежной поддержки для неполных семей, в которых есть дети от 8 до 17 лет, претендующему на нее следует подать заявление на портале Госуслуг, так как мера носит заявительный характер.

Как разъяснила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, семьям, которые планируют получать такое пособие, следует подать заявление как можно раньше, иначе они будут разочарованы тем, что к 1 июля - назначенному сроку выплаты пособия - деньги на их счет так и не поступят.

Как объяснила сенатор, данная мера поддержки будет действительна только в течение 12 месяцев.

«Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет», - уточнила Святенко «Парламентской газете».

Ежемесячное пособие получат также ожидающие ребенка женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности - от 6 до 12 недель, пишет «360». Данная мера будет также заявительной. При этом россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.

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