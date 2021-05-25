В Ростове-на-Дону горит двухэтажный склад с бутилированной водой
Как сообщили в МЧС РФ, пожарные оперативно прибыли на место, где происходит горение двухэтажного склада на площади одна тысяча квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ борются с пожаром в Ростове-на-Дону, где произошло возгорание на складе с бутилированной водой. Как сообщили в региональном представительстве МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в 5.47.
Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения оперативно установили, что горит двухэтажное здание склада на площади 1000 квадратных метров. У строения произошло обрушение кровли.
Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожару присвоен второй - повышенный номер сложности. В борьбе с огнем принимают участие 66 человек и 22 единицы техники.